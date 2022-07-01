Минобороны РФ: неудачи ВСУ провоцируют массовое дезертирство

01 июля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ скрывает факты неукомплектованности подразделений, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за регулярных неудач на поле боя в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число дезертиров. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. Глава государства заявил, что главная цель спецоперации — прекращение геноцида мирных жителей в ДНР и ЛНР, пишет «Дни.ру». В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за регулярных неудач на поле боя в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число дезертиров. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. Глава государства заявил, что главная цель спецоперации — прекращение геноцида мирных жителей в ДНР и ЛНР, пишет «Дни.ру». В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.