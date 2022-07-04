Предостережение направлено из-за качества бензина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Отделение Росстандарта по Пермскому краю направило в адрес ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» предостережение о недопустимости нарушения требований к продаваемому топливу. О мерах реагирования URA.RU сообщил читатель.

Предостережение было направлено после жалобы пермяка на качество бензина. По словам Александра (имя изменено), он на протяжении двух лет заправлял свой автомобиль на одной и той же заправке «Лукойла» в Перми. Через два года мужчина был вынужден обратиться в сервис из-за неполадок с двигателем машины. «В автосервисе мне сказали, что неполадки возникли из-за некачественного топлива, при этом я заправлял машину только АИ-95 ЭКТО», — поделился мужчина.

Ремонт автомобиля обошелся пермяку в 9 тысяч рублей, после чего он направил претензию в ПУМТУ Росстандарта в Пермском крае и республике Башкортостан. После рассмотрения обращения, ведомство направило в АО «Лукойл-Уралнефтепродукт» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к автомобильному бензину. С представителями АО «Лукойл-Уралнефтепродукт» оперативно связаться не удалось, корреспондент URA.RU направил запрос в компанию.

Ранее URA.RU сообщало об изменении стоимости бензина на пермских заправках. По данным Пермьстата, стоимость бензина и газа стала ниже.