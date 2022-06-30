В Сургуте силовики и чиновники решают вопрос о возбуждении уголовного дела против Раисы Мамедовой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте проходит спецсовещание, на котором силовики и чиновники решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Раисы Мамедовой, которая допустила оскорбительные высказывания о россиянах из-за бытовой ссоры. Об этом URA.RU сообщает высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело, скорее всего, будет возбуждено именно по 282 статье УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В ее действиях усматриваются все признаки. Если говорить об извинениях, то принесла она их после того, как ее буквально заставили, хоть она за сутки до этого никакого раскаяния не проявляла и, более того, клялась даже, что никогда за сказанное извиняться не будет. В любом случае наличие извинений мало что решает», — сообщил URA.RU высокопоставленный силовик. Он также добавил, что сейчас решается вопрос о передаче материалов из полиции в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО URA.RU заявили, что на данный момент случившимся инцидентом занимается полиция. В пресс-службе УМВД ХМАО ранее заявляли, что в действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое соседом по дому. Сургутянин снял нескольких детей, которые хулиганили в подъезде. Среди них оказался и ребенок Мамедовой. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам