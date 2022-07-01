Владимир Соловьев регулярно критикует Урал и Ельцин Центр в частности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ельцин Центр в Екатеринбурге необходимо оставить, но изменить экспозицию, чтобы показать «всю правду о преступлениях ельцинского режима». С таким заявлением, а также с очередным обращением к «мерзотной либероте» обратился телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих прямых эфиров на текущей неделе.

«Ответьте на вопросы великого режиссера Никиты Сергеевича Михалкова к мерзотной либероте, засевшей в Екатеринбурге. Не к тем героям-уральцам, которые поехали воевать на Донбасс, а к той либеротной мерзоте, которая по-прежнему питается из дурнопахнущего Ельцин Центра. Который обязательно надо оставить, но экспозицию изменить на правдивую. И показывать всю правду о преступлениях ельцинского режима, о разграблении нашей страны ельцинской сволотой, о развязывании гражданской войны в России», — высказался Соловьев.

Журналист призвал говорить народу правду, в том числе о Екатеринбурге. «Почему сенатор [Эдуард] Россель до сих пор сидит? Кто был автором идеи уральской республики в 90-е? Кто до сих пор не ответил о системе отношений с бандитской группировкой Уралмаш? Нынешний сенатор? Он покаялся? Нет», — сам себе ответил Соловьев и постучал по столу.

«Если думаете, что от вас отстанут — не отстану. И о связях [бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Леонида] Волкова (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) с некими депутатами и силами. Кто до сих пор с флагом уральской республики носится? Уральскую партию хотите создать?» — задавался вопросом ведущий.

«И о связях [пиарщицы Аксаны] Пановой с либеротными СМИ и через нее со всеми этими сволочами, которые пытаются взорвать Россию изнутри через уральский сепаратизм. Извольте Никите Сергеевичу [Михалкову] ответить», — призвал с экрана журналист.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» заподозрил свердловские власти в создании «уральской партии», которой близка идеология Ельцин Центра. Подобное объединение ведет к развалу России, выразил он опасение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам