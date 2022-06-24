Режиссер Никита Михалков обсудил губернатора Евгения Куйвашева в новом выпуске своей авторской программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер и ведущий Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» заподозрил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в создании «уральской партии». Для региона, где сильна идеология «Ельцин Центра», это очень серьезно, заявил Михалков в выпуске. Видео появилось на его официальном YouTube-канале.

«Все это [ситуации, связанные с поддержкой западных ценностей, и отказ от поддержки военной спецоперации на Украине] происходит в стратегическом регионе нашей страны, где ковалась победа в ВОВ, где мощнейшее ВПК. Как думаете, насколько случайно нынешний губернатор организовывает в этом регионе „Уральскую партию“ [которая должна стать прокси московской]?», — размышляет Михалков. Далее он приводит цитату одного из telegram-каналов, где говорится, что идеологический центр управления «уральской партии» — «Ельцин Центр», а сама партия обладает значимым финансовым и политическим ресурсом.

«Насколько информация верна, я не знаю. Как я понимаю, эта партия отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. Если это так — не утверждаю — появляется некая обеспеченная финансово организация, объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология „Ельцин Центра“. А дальше может появиться „Сибирская партия“, „Дальневосточная партия“ и так далее. Это ведет к развалу страны, к превращению ее в обломки», — добавляет Михалков.

Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу «Ельцин центра» с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. Позже с критикой в адрес центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.

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