Блогера, прыгнувшего в Исеть с моста, оштрафовали на 500 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургских блогеров, организовавших несколько прыжков в Исеть с моста на Плотинке, оштрафовали на 500 рублей. Об этом URA.RU рассказал основатель команды блогеров, совершивший прыжок с моста несколько раз, Денис Круговой.

«Вызвали в полицию, предъявили обвинение по статье 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). Штраф составил 500 рублей», — рассказал блогер.

При этом блогер отметил, что его команда сделала то, чего до этого никто не делал. «С Плотинки никто не прыгал, а мы прыгнули. Безумные видео будем снимать на следующей неделе. Что конкретно будем делать, пока не могу сказать», — рассказал блогер в своем видео, которое опубликовал на YouTube.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке.