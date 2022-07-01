Екатеринбургских блогеров, организовавших несколько прыжков в Исеть с моста на Плотинке, оштрафовали на 500 рублей. Об этом URA.RU рассказал основатель команды блогеров, совершивший прыжок с моста несколько раз, Денис Круговой.
«Вызвали в полицию, предъявили обвинение по статье 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). Штраф составил 500 рублей», — рассказал блогер.
При этом блогер отметил, что его команда сделала то, чего до этого никто не делал. «С Плотинки никто не прыгал, а мы прыгнули. Безумные видео будем снимать на следующей неделе. Что конкретно будем делать, пока не могу сказать», — рассказал блогер в своем видео, которое опубликовал на YouTube.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке.
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Екатеринбургских блогеров, организовавших несколько прыжков в Исеть с моста на Плотинке, оштрафовали на 500 рублей. Об этом URA.RU рассказал основатель команды блогеров, совершивший прыжок с моста несколько раз, Денис Круговой. «Вызвали в полицию, предъявили обвинение по статье 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). Штраф составил 500 рублей», — рассказал блогер. При этом блогер отметил, что его команда сделала то, чего до этого никто не делал. «С Плотинки никто не прыгал, а мы прыгнули. Безумные видео будем снимать на следующей неделе. Что конкретно будем делать, пока не могу сказать», — рассказал блогер в своем видео, которое опубликовал на YouTube. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге юноша прыгнул с набережной в реку Исеть, его друзья сняли прыжок на видео. Сам подросток рассказал, что после случившегося чувствует себя отлично. Екатеринбуржцы в комментариях к видео упрекнули ребенка за поступок, сославших на грязную воду в реке.