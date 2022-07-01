Диетолог назвала последствия злоупотребления энергетиками

01 июля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

В энергетиках содержится сахар, который ведет к лишнему весу и проблемами с гормональным фоном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частое употребление энергетических напитков приводит к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена. Об этом URA.RU сообщила врач, диетолог Наталия Герасимова. «В этих напитках часто идет в составе сахар. Любой напиток, который содержит сахар в растворенной форме, при частом употреблении может приводить к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена, привыканию к сладким напиткам. Сначала человек утром пьет энергетик, потом запивает это колой, потом восемь ложек сахара в чай перед сном», — сказала Наталия Герасимова. Диетолог добавила, что производители создают энергетики из различных ингредиентов, что может привести к индивидуальным проблемам со здоровьем. «Основная опасность заключается в том, что существует индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов, которые входят в состав энергетиков. При частом употреблении это может привести к нарушению здоровья. Это чаще всего связано с кофеином», — уточнила она. Собеседница агентства посоветовала россиянам получать тонизирующие компоненты из натуральных источников, например, из чая или кофе. При этом, отметила Герасимова, энергетические напитки обладают полезными свойствами. «В энергетиках содержатся компоненты, которые обладают позитивными свойствами. Например, аминокислоты такие, как таурин, растительные экстракты. Они даже входят в состав биологически активных добавок и обладают некоторыми лечебными свойствами. В частности, они повышают тонус, улучшают состояние сосудов, являются антиоксидантами. Таурин — полезная пищевая добавка для обмена веществ, работы мозга», — заявила специалист. Несмотря на полезные факторы, диетолог призвала воздержаться от употребления энергетиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Частое употребление энергетических напитков приводит к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена. Об этом URA.RU сообщила врач, диетолог Наталия Герасимова. «В этих напитках часто идет в составе сахар. Любой напиток, который содержит сахар в растворенной форме, при частом употреблении может приводить к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена, привыканию к сладким напиткам. Сначала человек утром пьет энергетик, потом запивает это колой, потом восемь ложек сахара в чай перед сном», — сказала Наталия Герасимова. Диетолог добавила, что производители создают энергетики из различных ингредиентов, что может привести к индивидуальным проблемам со здоровьем. «Основная опасность заключается в том, что существует индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов, которые входят в состав энергетиков. При частом употреблении это может привести к нарушению здоровья. Это чаще всего связано с кофеином», — уточнила она. Собеседница агентства посоветовала россиянам получать тонизирующие компоненты из натуральных источников, например, из чая или кофе. При этом, отметила Герасимова, энергетические напитки обладают полезными свойствами. «В энергетиках содержатся компоненты, которые обладают позитивными свойствами. Например, аминокислоты такие, как таурин, растительные экстракты. Они даже входят в состав биологически активных добавок и обладают некоторыми лечебными свойствами. В частности, они повышают тонус, улучшают состояние сосудов, являются антиоксидантами. Таурин — полезная пищевая добавка для обмена веществ, работы мозга», — заявила специалист. Несмотря на полезные факторы, диетолог призвала воздержаться от употребления энергетиков.