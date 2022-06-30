30 июня 2022
29 июня 2022

В городе ЯНАО увеличилось количество домов, которые расселят

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
В Губкинском власти насчитали 164 аварийных домов Фото:

Реестр аварийных домов Губкинского (ЯНАО) пополнился 40 жилыми домами. Как сообщается в документе, это жилфонд присоединенных к муниципалитету Пурпе и Пурпе-1.

«Реестр аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на июнь 2022», — говорится в документе. Всего аварийных домов в городе 164, а даты ввода их в эксплуатацию варьируются от 1979 до 2016 года.

Общая площадь всего аварийного жилфонда составила 142 766 квадратных метров. Власти планируют снести данные «многоквартирники» в 2025 и в 2032 годах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в конце 2022 года из аварийного жилья расселят более трехсот семей. В пятнадцатом микрорайоне города возводятся шесть многоквартирных домов.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Реестр аварийных домов Губкинского (ЯНАО) пополнился 40 жилыми домами. Как сообщается в документе, это жилфонд присоединенных к муниципалитету Пурпе и Пурпе-1. «Реестр аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на июнь 2022», — говорится в документе. Всего аварийных домов в городе 164, а даты ввода их в эксплуатацию варьируются от 1979 до 2016 года. Общая площадь всего аварийного жилфонда составила 142 766 квадратных метров. Власти планируют снести данные «многоквартирники» в 2025 и в 2032 годах. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в конце 2022 года из аварийного жилья расселят более трехсот семей. В пятнадцатом микрорайоне города возводятся шесть многоквартирных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...