В городе ЯНАО увеличилось количество домов, которые расселят

В Губкинском власти насчитали 164 аварийных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реестр аварийных домов Губкинского (ЯНАО) пополнился 40 жилыми домами. Как сообщается в документе, это жилфонд присоединенных к муниципалитету Пурпе и Пурпе-1.

«Реестр аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на июнь 2022», — говорится в документе. Всего аварийных домов в городе 164, а даты ввода их в эксплуатацию варьируются от 1979 до 2016 года.

Общая площадь всего аварийного жилфонда составила 142 766 квадратных метров. Власти планируют снести данные «многоквартирники» в 2025 и в 2032 годах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в конце 2022 года из аварийного жилья расселят более трехсот семей. В пятнадцатом микрорайоне города возводятся шесть многоквартирных домов.