Курганец заявил о запрете иностранных песен на Дне молодежи

01 июля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Курганский исполнитель пожаловался на запрет иностранных песен на Дне Молодежи в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский музыкант заявил о запрете исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО. Об этом URA.RU сообщил источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицают. «Собирался выступать на концерте в ЦПКиО на главной сцене. Организатор площадки сообщил, что можно выбрать любые молодежные песни, только не депрессняк. И вот за сутки до концерта, когда репертуар уже готов, мне говорят, что за иностранные песни организаторам может прилететь „сверху“ в связи с повесткой. Пришлось выкручиваться и менять песни на русские», — рассказал инсайдер. По данным мэрии Кургана, организатором мероприятия выступает Курганский Дом молодежи. Замдиректора организации Наталья Обабкова сообщила URA.RU, что никакого запрета на зарубежные песни нет. В том числе в репертуаре заявленных на празднике исполнителей есть композиции на иностранных языках. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана написала песню ко Дню России. Желание создать патриотическую песню возникло у женщины после похвалы со стороны президента России Владимира Путина на ее предыдущую песню — «Я обязательно вернусь», ее исполнила Анастасия Спиридонова совместно с Олегом Шаумаровым. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский музыкант заявил о запрете исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО. Об этом URA.RU сообщил источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицают. «Собирался выступать на концерте в ЦПКиО на главной сцене. Организатор площадки сообщил, что можно выбрать любые молодежные песни, только не депрессняк. И вот за сутки до концерта, когда репертуар уже готов, мне говорят, что за иностранные песни организаторам может прилететь „сверху“ в связи с повесткой. Пришлось выкручиваться и менять песни на русские», — рассказал инсайдер. По данным мэрии Кургана, организатором мероприятия выступает Курганский Дом молодежи. Замдиректора организации Наталья Обабкова сообщила URA.RU, что никакого запрета на зарубежные песни нет. В том числе в репертуаре заявленных на празднике исполнителей есть композиции на иностранных языках. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана написала песню ко Дню России. Желание создать патриотическую песню возникло у женщины после похвалы со стороны президента России Владимира Путина на ее предыдущую песню — «Я обязательно вернусь», ее исполнила Анастасия Спиридонова совместно с Олегом Шаумаровым.