Крупный дорожный проект Перми строился с нарушениями

На строительство выезда было выделено 1,7 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Природоохранная прокуратура выявила нарушения при строительстве развязки на выезде с промузла «Осенцы» в Перми. Подрядчик КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» не получил положительное заключение на проектную документацию в Средневолжском управлении Росрыболовства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что в нарушение федерального законодательства при организации строительства дополнительного выезда с промышленного узла „Осенцы“ заказчик работ не получил положительное заключение на проектную документацию планируемой деятельности в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства», — говорится на сайте прокуратуры. Также подрядчик начал ремонтировать мосты через реки Сеполь, Ординка и Мулянка без соответствующего заключения.

По итогам проверки прокуратуры руководителю организации вынесено представление. О строительстве дополнительного выезда из промузла «Осенцы» власти объявили еще в 2021 году. На проект было решено выделить почти 1,7 млрд рублей. Ради реализации проекта изымались частные земли у физических и юрлиц.

Ранее «Управление автомобильных дорог и транспорта» в рамках подготовки к 300-летию Перми приступило к ремонту причалов у Речного вокзала в Перми. После проверки прокуратуры выяснилось, что исполнительная организация не имеет положительного заключения на проектную документацию из Росыбаловства.