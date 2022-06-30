На сургутском кладбище нелегально торговали участками. Взяточников поймал ОБЭП

01 июля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

С сотрудниками кладбища работает полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три сотрудника, работающие на сургутском кладбище, подозреваются в получении взятки за торговлю участками на погосте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «ОБЭП задержал двух распорядителей и начальника службы муниципального учреждения „Ритуал“ (учреждение обслуживает кладбище — прим. URA.RU), они подозреваются в получении вятки. Работники скрытно торговали земельными участками для могил, предоставляя за деньги возможность выбора их местонахождения. Взятка составила порядка 80 тысяч рублей. Сейчас все материалы полицейские подбивают, но уголовное дело еще не возбуждено», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе мэрии Сургута не стали комментировать эту ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что на сургутском кладбище орудует банда нелегальных могильщиков. Они обещают жителям привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Три сотрудника, работающие на сургутском кладбище, подозреваются в получении взятки за торговлю участками на погосте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «ОБЭП задержал двух распорядителей и начальника службы муниципального учреждения „Ритуал“ (учреждение обслуживает кладбище — прим. URA.RU), они подозреваются в получении вятки. Работники скрытно торговали земельными участками для могил, предоставляя за деньги возможность выбора их местонахождения. Взятка составила порядка 80 тысяч рублей. Сейчас все материалы полицейские подбивают, но уголовное дело еще не возбуждено», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе мэрии Сургута не стали комментировать эту ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что на сургутском кладбище орудует банда нелегальных могильщиков. Они обещают жителям привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают.