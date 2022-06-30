Полиция раскрыла подробности дела пермской банды

Злоумышленники задержаны, они признались в серии краж Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Десятки велосипедов общей стоимостью более миллиона рублей похитили члены одной банды у пермяков. Действовали преступники все прошлое лето на территориях жилых комплексов и парковок ТЦ, срезая противоугонные тросы.

«Во всех случаях злоумышленники срезали противоугонные устройства с помощью инструмента. Как правило, местом совершения преступлений становились подъезды жилых домов, придомовая территория, либо парковки торговых центров. Так, они похитили 74 велосипеда, стоимость которых в сумме превысила 1 058 000 рублей. С украденными велосипедами злоумышленники успешно скрывались, а после перепродавали их», — рассказали в УМВД по Перми.

Полиция по подозрению в серии преступлений задержала троих пермяков, которые дали признательные показания. Как выяснилось, они нигде не работают, а один ранее судим за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU рассказывало о банде, которая воровала велосипеды в жилых комплексах «Гулливера» и «Доминант». Воры попали на запись камер видеонаблюдения. Позже их также задержали.