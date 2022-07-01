Кадыров объяснил значимость взятия Лисичанска

01 июля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Лисичанск — это последний опорный пункт ВСУ в ЛНР, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Лисичанска фактически будет означать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «На данный момент внимание всех СМИ приковано к ситуации вокруг последнего опорного пункта украинских националистов в Луганской Народной Республике — к городу Лисичанску. Этот город имеет огромное значение для Киева, поскольку его освобождение будет означать фактическое поражение вооруженных сил Украины в Луганском направлении», — написал Кадыров. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ несут больше потери в боях за Лисичанск, пишет RT. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что треть украинских военных под Лисичанском сдались в плен, пишет «Национальная служба новостей». В Народной милиции сообщили, что подразделениям ВСУ приказали покинуть свои позиции в городе, сообщает телеканал 360. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет «Федеральное агентство новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Освобождение Лисичанска фактически будет означать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «На данный момент внимание всех СМИ приковано к ситуации вокруг последнего опорного пункта украинских националистов в Луганской Народной Республике — к городу Лисичанску. Этот город имеет огромное значение для Киева, поскольку его освобождение будет означать фактическое поражение вооруженных сил Украины в Луганском направлении», — написал Кадыров. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ несут больше потери в боях за Лисичанск, пишет RT. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что треть украинских военных под Лисичанском сдались в плен, пишет «Национальная служба новостей». В Народной милиции сообщили, что подразделениям ВСУ приказали покинуть свои позиции в городе, сообщает телеканал 360. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет «Федеральное агентство новостей».