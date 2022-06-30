Президент Путин наградил тюменского тренера орденом

01 июля 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Тюменец награжден за подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тренер спортивной школы Ишима Олег Скаморовский награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале портале правовой информации. «Наградить Орденом Дружбы Скаморовского Олега Аркадьевича — тренера муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима», — говорится в указе. Тюменец, в числе прочих тренеров, награжден за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, прошедших в 2021 году. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух тюменцев медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награды получили депутат Тюменской облдумы Оксана Величко и инженер Игорь Орлов. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тренер спортивной школы Ишима Олег Скаморовский награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале портале правовой информации. «Наградить Орденом Дружбы Скаморовского Олега Аркадьевича — тренера муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима», — говорится в указе. Тюменец, в числе прочих тренеров, награжден за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, прошедших в 2021 году. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух тюменцев медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награды получили депутат Тюменской облдумы Оксана Величко и инженер Игорь Орлов.