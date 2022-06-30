Президент Путин наградил тюменского тренера орденом

Тренер спортивной школы Ишима Олег Скаморовский награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале портале правовой информации.
«Наградить Орденом Дружбы Скаморовского Олега Аркадьевича — тренера муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима», — говорится в указе. Тюменец, в числе прочих тренеров, награжден за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, прошедших в 2021 году.
Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух тюменцев медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награды получили депутат Тюменской облдумы Оксана Величко и инженер Игорь Орлов.
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Тренер спортивной школы Ишима Олег Скаморовский награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале портале правовой информации. «Наградить Орденом Дружбы Скаморовского Олега Аркадьевича — тренера муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима», — говорится в указе. Тюменец, в числе прочих тренеров, награжден за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, прошедших в 2021 году. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух тюменцев медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награды получили депутат Тюменской облдумы Оксана Величко и инженер Игорь Орлов.