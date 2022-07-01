ЛНР: около Лисичанска освободили еще два населенных пункта

Народная милиция ЛНР и союзные силы освободили два населенных пункта в пригороде Лисичанска от украинской армии. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.
«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н. п. Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — сообщили в telegram-канале Народной милиции. Также там подчеркнули, что наступление союзных сил продолжается.
Ранее помощник главы Чеченской Республики заявил об окружении Лисичанска. Взятие города будет означать поражение Украины, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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