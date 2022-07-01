URA.RU публикует видео стройки крупнейшего скейт-парка на Урале

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Встреча скейтеров и Мостострой-11. Тюмень, скейтпарк, bmx, скейт парк
Скейт-парк откроется 2 июля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге около КРК «Уралец» 2 июля откроется крупнейший на Урале скейт-парк. Кадры подготовки к открытию появились в распоряжении URA.RU.

Организаторы рассказали, что в рамках открытия скейт-парка пройдет первый в Екатеринбурге фестиваль RCC EXTREME, где соберутся лучшие российские представители экстремальных видов спорта, а также выступит рэпер Feduk (Федор Инсаров). «Спортивная часть фестиваля пройдет в формате чемпионата в дисциплинах „BMX“, „Скейтбординг“ и „Самокат“. Завершится спортивная часть праздника захватывающим мотошоу Алексея Колесникова», — рассказали организаторы.

Новый скейт-парк в Екатеринбурге построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на аллее у Дворца спорта, рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов, он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. Сразу после открытия парк будет доступен для всех желающих.

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В Екатеринбурге около КРК «Уралец» 2 июля откроется крупнейший на Урале скейт-парк. Кадры подготовки к открытию появились в распоряжении URA.RU. Организаторы рассказали, что в рамках открытия скейт-парка пройдет первый в Екатеринбурге фестиваль RCC EXTREME, где соберутся лучшие российские представители экстремальных видов спорта, а также выступит рэпер Feduk (Федор Инсаров). «Спортивная часть фестиваля пройдет в формате чемпионата в дисциплинах „BMX“, „Скейтбординг“ и „Самокат“. Завершится спортивная часть праздника захватывающим мотошоу Алексея Колесникова», — рассказали организаторы. Новый скейт-парк в Екатеринбурге построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на аллее у Дворца спорта, рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов, он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. Сразу после открытия парк будет доступен для всех желающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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