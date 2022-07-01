МИД Финляндии: между РФ и Западом опустился железный занавес

01 июля 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Хаависто заявил, что при новом мировом порядке Финляндия не может оставаться нейтральной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Между Россией и другими странами упал железный занавес. Архитектура безопасности Европы разрушена, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса», — рассказал Хаависто в интервью CNN. Он добавил, что при новом мировом порядке, где европейская безопасность находится под угрозой, Финляндия не может оставаться нейтральной. Также министр поделился опасениями о слабых местах финской безопасности. «Да, у нас сильная традиционная армия. У нас есть наши F-35 и так далее. Но что, если нам угрожает нетрадиционное оружие?» — отметил он, имея в виду угрозу применения ядерного оружия. Хаависто предполагает, что «свободные разговоры о ядерном и химическом оружии» могут привести мир назад к кубинскому ракетному кризису. Ранее страны Запада ввели санкции против России в ответ на проведение спецоперации на Украине. Заместитель министра иностранных дел РФ обвинил НАТО в возвращении к схемам времен холодной войны. Президент России Владимир Путин уточнил, что действия НАТО в лишний раз подтверждают их приверженность прошедшей эпохе холодной войны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Между Россией и другими странами упал железный занавес. Архитектура безопасности Европы разрушена, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса», — рассказал Хаависто в интервью CNN. Он добавил, что при новом мировом порядке, где европейская безопасность находится под угрозой, Финляндия не может оставаться нейтральной. Также министр поделился опасениями о слабых местах финской безопасности. «Да, у нас сильная традиционная армия. У нас есть наши F-35 и так далее. Но что, если нам угрожает нетрадиционное оружие?» — отметил он, имея в виду угрозу применения ядерного оружия. Хаависто предполагает, что «свободные разговоры о ядерном и химическом оружии» могут привести мир назад к кубинскому ракетному кризису. Ранее страны Запада ввели санкции против России в ответ на проведение спецоперации на Украине. Заместитель министра иностранных дел РФ обвинил НАТО в возвращении к схемам времен холодной войны. Президент России Владимир Путин уточнил, что действия НАТО в лишний раз подтверждают их приверженность прошедшей эпохе холодной войны.