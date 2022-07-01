МИД РФ: НАТО на саммите вернулись ко временам холодной войны

01 июля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

В российском МИДе обвинили НАТО в возвращении ко временам холодной войны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс вернулся к механизмам времен холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в международном дискуссионном клубе «Валдай». «Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что [на саммите] в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времен холодной войны», — сказал Грушко. Его слова передает РИА «Новости». В конце июня состоялся саммит НАТО в Мадриде. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией на протяжении восьми лет. В ходе саммита члены организации утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа прямой угрозой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Североатлантический альянс вернулся к механизмам времен холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в международном дискуссионном клубе «Валдай». «Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что [на саммите] в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времен холодной войны», — сказал Грушко. Его слова передает РИА «Новости». В конце июня состоялся саммит НАТО в Мадриде. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией на протяжении восьми лет. В ходе саммита члены организации утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа прямой угрозой.