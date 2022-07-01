Минобороны РФ: Киев готовит провокационный теракт в Одессе

02 июля 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют обстрелять мирных жителей Одессы кассетными боеприпасами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Украинские власти готовят очередную провокацию в Одессе с целью обвинения российской армии в убийстве мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Для реализации провокационной атаки в город прибыли иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), отмечают в оборонном ведомстве. Также уточняется, что планируется провести инсценировку поражения социального объекта, где подготовлена «массовка» из антироссийских активистов. По данным Минобороны РФ, им заплатят около 500 долларов за участие в постановочных видеороликах. Ранее сообщалось, что ВСУ планируют сжечь в ДНР целый город и обвинить в гибели мирных граждан Россию. Также украинские боевики планируют подорвать водохранилище и затопить села Донбасса. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские власти готовят очередную провокацию в Одессе с целью обвинения российской армии в убийстве мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Для реализации провокационной атаки в город прибыли иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), отмечают в оборонном ведомстве. Также уточняется, что планируется провести инсценировку поражения социального объекта, где подготовлена «массовка» из антироссийских активистов. По данным Минобороны РФ, им заплатят около 500 долларов за участие в постановочных видеороликах. Ранее сообщалось, что ВСУ планируют сжечь в ДНР целый город и обвинить в гибели мирных граждан Россию. Также украинские боевики планируют подорвать водохранилище и затопить села Донбасса. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.