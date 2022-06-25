Минобороны: ВСУ планируют взорвать дамбу и затопить села Донбасса

26 июня 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ запланировали подрыв дамбы водохранилища в Курахово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», — сказал он в ходе брифинга. Генерал-полковник подчеркнул, что в результате этой провокации могут пострадать мирные граждане, а киевский режим «по отработанному сценарию» обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В постановке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови», рассказывали в Минобороны. 25 июня стало известно, что Киев готовит биологическую провокацию в Одессе. Националисты запланировали подрыв кладбища погибших от чумы с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», — сказал он в ходе брифинга. Генерал-полковник подчеркнул, что в результате этой провокации могут пострадать мирные граждане, а киевский режим «по отработанному сценарию» обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В постановке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови», рассказывали в Минобороны. 25 июня стало известно, что Киев готовит биологическую провокацию в Одессе. Националисты запланировали подрыв кладбища погибших от чумы с целью обвинить Россию в ударах по опасным объектам.