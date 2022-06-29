Минобороны: ВСУ планируют сжечь дотла Авдеевку вместе с жителями

29 июня 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

ВСУ намерены использовать тактику «выжженной земли» в Авдеевке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ при подходе Вооруженных Сил РФ и формирований ДНР к Авдеевке намерены стереть город с лица земли и обвинить в многочисленных жертвах российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе ВС России и формирований ДНР к Авдеевке, копируя тактику „выжженной земли“, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», — сказал он в ходе брифинга. В качестве доказательства генерал-полковник привел выдержки из радиопереговоров ВСУ. В них один из националистов рассказывал о «приказе спалить Авдеевку до тла». На вопрос сослуживца о жизнях мирных граждан боевик ответил: «Делайте с ними что хотите, только не выпускайте <…> (нецензурная лексика) по домам». Мизинцев подчеркнул, что цель подобной провокаций — обвинить Россию в якобы «неизбирательных ударах». Планируется, что все произошедшее будет «широко освещаться» в украинских и западных СМИ. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В постановке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови», рассказывали в Минобороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики ВСУ при подходе Вооруженных Сил РФ и формирований ДНР к Авдеевке намерены стереть город с лица земли и обвинить в многочисленных жертвах российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе ВС России и формирований ДНР к Авдеевке, копируя тактику „выжженной земли“, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», — сказал он в ходе брифинга. В качестве доказательства генерал-полковник привел выдержки из радиопереговоров ВСУ. В них один из националистов рассказывал о «приказе спалить Авдеевку до тла». На вопрос сослуживца о жизнях мирных граждан боевик ответил: «Делайте с ними что хотите, только не выпускайте <…> (нецензурная лексика) по домам». Мизинцев подчеркнул, что цель подобной провокаций — обвинить Россию в якобы «неизбирательных ударах». Планируется, что все произошедшее будет «широко освещаться» в украинских и западных СМИ. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В постановке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови», рассказывали в Минобороны.