Федеральное агентство поучаствует в проекте ЛУКОЙЛа в ХМАО

02 июля 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО одобрило дополнение к соглашению с Лукойлом и Пермским краем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральное агентство по управлению государственным имуществом примет участие в постройке филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Соответствующее дополнение к соглашению было одобрено правительством округа, сообщается на сайте госоргана. «Сторонами соглашения единогласно принято решение о включении в договор Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Агентство принимает все условия соглашения», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова обсуждала с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым темпы строительства филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Он станет первым вузом, который будет готовить кадры для нефтяной отрасли в самом округе. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы региона в Когалым. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом примет участие в постройке филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Соответствующее дополнение к соглашению было одобрено правительством округа, сообщается на сайте госоргана. «Сторонами соглашения единогласно принято решение о включении в договор Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Агентство принимает все условия соглашения», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова обсуждала с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым темпы строительства филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Он станет первым вузом, который будет готовить кадры для нефтяной отрасли в самом округе. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы региона в Когалым.