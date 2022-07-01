01 июля 2022
30 июня 2022

Федеральное агентство поучаствует в проекте ЛУКОЙЛа в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный
Правительство ХМАО одобрило дополнение к соглашению с Лукойлом и Пермским краем Фото:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом примет участие в постройке филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Соответствующее дополнение к соглашению было одобрено правительством округа, сообщается на сайте госоргана.

«Сторонами соглашения единогласно принято решение о включении в договор Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Агентство принимает все условия соглашения», — уточняется в документах правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова обсуждала с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым темпы строительства филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Он станет первым вузом, который будет готовить кадры для нефтяной отрасли в самом округе. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы региона в Когалым.

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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом примет участие в постройке филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Соответствующее дополнение к соглашению было одобрено правительством округа, сообщается на сайте госоргана. «Сторонами соглашения единогласно принято решение о включении в договор Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Агентство принимает все условия соглашения», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова обсуждала с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым темпы строительства филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Он станет первым вузом, который будет готовить кадры для нефтяной отрасли в самом округе. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы региона в Когалым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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