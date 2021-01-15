Губернатор ХМАО обсудила с главой «ЛУКОЙЛа» уникальный проект

Губернатор Югры Наталья Комарова и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов обсудили социальные проекты компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым темпы строительства филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ХМАО. Он станет первым вузом, который будет готовить кадры для нефтяной отрасли в самом округе. Речь об этом зашла во время рабочей поездки главы региона в Когалым.

«Практико-ориентированное обучение студентов планируется на производственных площадках группы «ЛУКОЙЛ» в Когалыме. В реализации проекта принимают участие компания, Пермский политех, правительство Югры. Задача по созданию филиала потребовала объединения сил большого количества людей. Особо важна при этом эффективность работы в связке «вуз — регион — компания», — цитирует главу региона ugra-news.

Завершить строительства филиала ВУЗа планируется в 2023 году. Помимо этой темы, губернатор Югры вместе с главой «ЛУКОЙЛа» обсудили и другие соцпроекты, которые нефтяная компания реализует в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с регионом. Комарова вместе с Алекперовым оценили реконструкцию спорткомплекса «Олимп». Общая площадь реконструкции составила почти 870 квадратных метров. Загруженность объекта — 560 человек, единовременная пропускная способность — 40 посетителей в час. На базе спорткомплекса организован тренировочный процесс по спортивной борьбе, самбо, проводятся спортивные мероприятия», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме при содействии нефтяников появился филиал Малого театра. А теперь там планируется построить филиал Государственного Русского музея.