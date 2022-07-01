Депутат Гартунг извинился, что не попал на юбилей завода семьи

Валерий Гартунг с сыновьями, которые являются собственниками ЧКПЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг извинился, что не смог попасть на 80-летний юбилей Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), который принадлежит его семье. Он сослался на занятость.

«Жаль, что не получилось сегодня поприсутствовать на праздновании юбилея ЧКПЗ. Но у меня была уважительная причина — круглый стол в Государственной Думе по проблемам вкладчиков обанкротившихся банков», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Юбилей завод отмечал 1 июля.

В марте Валерий Гартунг попал под санкции Евросоюза. После этого он вышел из состава держателей акций ЧКПЗ. На сервере раскрытия информации указано, что акции Гартунга перешли к его супруге Марине. У Валерия Гартунг был 21% в уставном капитале ПАО «ЧКПЗ». Эти акции перешли к Марине Гартунг. У самого Гартунга с 17 марта в собственности — 0 акций. Также собственниками ЧКПЗ являются сыновья Гартунгов, Дмитрий и Андрей. Андрей занимает должность гендиректора предприятия