Для пермяков откроют новые авиарейсы в Сибирь

В аэропорту Перми появятся новые рейсы в Сибирь Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиакомпания Nordwind заявила, что откроет дополнительные прямые рейсы в Новокузнецк, в том числе из Перми. О планах своей дочерней компании рассказали представители компании Pegas Touristik.

«Добавится круглогодичная программа „Новокузнецк — Сочи“ и два города, которые раньше не имели региональной полетной программы до Новокузнецка, это Казань и Пермь», — сообщила ТАСС директор офиса Pegas Touristik в Шерегеше Екатерина Григорьева. Рейсы открывают для увеличения туристического потока на горнолыжный курорт Шерегеш.

Новокузнецк находится ближе остальных аэропортов к месту горнолыжного отдыха Шерегеш, который включен в программу социально-экономического развития Кузбасса. Поэтому в этом направлении увеличивается количество авиарейсов, в число которых попадет и сообщение с Пермью.

Ранее URA.RU сообщало, что из расписания пермского аэропорта исчезли несколько рейсов. Также пермякам пообещали, что самолеты в Москву будут летать чаще.