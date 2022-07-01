01 июля 2022

Для пермяков откроют новые авиарейсы в Сибирь

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, пассажир, аэропорт большое савино, табло вылета
В аэропорту Перми появятся новые рейсы в Сибирь Фото:

Авиакомпания Nordwind заявила, что откроет дополнительные прямые рейсы в Новокузнецк, в том числе из Перми. О планах своей дочерней компании рассказали представители компании Pegas Touristik.

«Добавится круглогодичная программа „Новокузнецк — Сочи“ и два города, которые раньше не имели региональной полетной программы до Новокузнецка, это Казань и Пермь», — сообщила ТАСС директор офиса Pegas Touristik в Шерегеше Екатерина Григорьева. Рейсы открывают для увеличения туристического потока на горнолыжный курорт Шерегеш.

Новокузнецк находится ближе остальных аэропортов к месту горнолыжного отдыха Шерегеш, который включен в программу социально-экономического развития Кузбасса. Поэтому в этом направлении увеличивается количество авиарейсов, в число которых попадет и сообщение с Пермью.

Ранее URA.RU сообщало, что из расписания пермского аэропорта исчезли несколько рейсов. Также пермякам пообещали, что самолеты в Москву будут летать чаще.

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Авиакомпания Nordwind заявила, что откроет дополнительные прямые рейсы в Новокузнецк, в том числе из Перми. О планах своей дочерней компании рассказали представители компании Pegas Touristik. «Добавится круглогодичная программа „Новокузнецк — Сочи“ и два города, которые раньше не имели региональной полетной программы до Новокузнецка, это Казань и Пермь», — сообщила ТАСС директор офиса Pegas Touristik в Шерегеше Екатерина Григорьева. Рейсы открывают для увеличения туристического потока на горнолыжный курорт Шерегеш. Новокузнецк находится ближе остальных аэропортов к месту горнолыжного отдыха Шерегеш, который включен в программу социально-экономического развития Кузбасса. Поэтому в этом направлении увеличивается количество авиарейсов, в число которых попадет и сообщение с Пермью. Ранее URA.RU сообщало, что из расписания пермского аэропорта исчезли несколько рейсов. Также пермякам пообещали, что самолеты в Москву будут летать чаще.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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