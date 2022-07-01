Премьер Британии Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы, такое звание ему присвоено, как обладателю трех степеней награды. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы», — сказал Труханов, видеозапись опубликовала одесская газета «Думская» в своем telegram-канале
Мэр Одессы отметил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону, как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли, российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения. Он добавил, что Маразли в период с 1878 по 1895 годах являлся городским головой Одессы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал