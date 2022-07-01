01 июля 2022

Премьер Британии Джонсон стал почетным гражданином Одессы

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Премьер Британии Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы, такое звание ему присвоено, как обладателю трех степеней награды. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы», — сказал Труханов, видеозапись опубликовала одесская газета «Думская» в своем telegram-канале

Мэр Одессы отметил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону, как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли, российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения. Он добавил, что Маразли в период с 1878 по 1895 годах являлся городским головой Одессы.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы, такое звание ему присвоено, как обладателю трех степеней награды. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов. «Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы», — сказал Труханов, видеозапись опубликовала одесская газета «Думская» в своем telegram-канале Мэр Одессы отметил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону, как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли, российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения. Он добавил, что Маразли в период с 1878 по 1895 годах являлся городским головой Одессы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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