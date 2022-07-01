Жители Губкинского увлеченно обсуждают грибы в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Губкинского (ЯНАО) массово выкладывают фотографии «урожая» грибов. В основном ямальцам попадаются белые грибы, рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

«Это хорошо, что белые грибы уже есть в лесу! Их больше всего люблю. Тихой охоты всем вам, друзья!», — Ризида Музафарова на странице Губкинский- город мечты.

Под постом Марата Гареева, который первый похвастался огромным белым грибом, несколько десятков комментариев и сотни лайков. Жители ЯНАО просят показать грибные места, хвастаются урожаем и просят продать добычу.

Ранее URA.RU рассказывал, что жителям ЯНАО рассказали, как вести себя при встрече с диким зверем, какие грибы и ягоды можно собирать, и как защитить себя от насекомых. «На Ямале можно собирать подберезовики, подосиновики, белые грибы, маслята, сыроежки, волнушки. Ядовитых грибов мало, в основном, мухоморы и поганки», — рассказал Сергей Горшанов.

Марат Гареев хвастается огромным белым грибом Марат Гареев «ВКонтакте»