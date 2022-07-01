Россиян предупредили о штрафах за перестановку в квартире

02 июля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Россиянам грозит штраф в размере 2000-2500 рублей за самовольную перепланировку, напомнил Василий Данилов Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне рискуют быть оштрафованными за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов. «Представители [жилищной инспекции] вправе наложить штраф и предписать устранение нарушения, то есть обязать граждан привести кухню в соответствие с планом, указанным в техпаспорте квартиры», — заявил Василий Данилов в интервью агентству «Прайм». По его словам, перестановка газовых плит, стиральных машин и раковин для мытья посуды не может быть произведена без соответствующего разрешения органа ЖКХ. Эксперт отметил, что данные правоотношения указаны в 25-29 статьях Жилищного кодекса. Согласно КоАП РФ, самовольная перепланировка жилищной площади в многоквартирном доме влечет наложение штрафа на гражданина в размере от 2000 до 2500 рублей, уточнил Данилов. Ранее юрист раскрыл, за что грозят штрафы владельцам домашних животных. С 1 марта 2022 года россиян начали штрафовать за самовольное остекление балкона, напоминает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне рискуют быть оштрафованными за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов. «Представители [жилищной инспекции] вправе наложить штраф и предписать устранение нарушения, то есть обязать граждан привести кухню в соответствие с планом, указанным в техпаспорте квартиры», — заявил Василий Данилов в интервью агентству «Прайм». По его словам, перестановка газовых плит, стиральных машин и раковин для мытья посуды не может быть произведена без соответствующего разрешения органа ЖКХ. Эксперт отметил, что данные правоотношения указаны в 25-29 статьях Жилищного кодекса. Согласно КоАП РФ, самовольная перепланировка жилищной площади в многоквартирном доме влечет наложение штрафа на гражданина в размере от 2000 до 2500 рублей, уточнил Данилов. Ранее юрист раскрыл, за что грозят штрафы владельцам домашних животных. С 1 марта 2022 года россиян начали штрафовать за самовольное остекление балкона, напоминает «Национальная служба новостей».