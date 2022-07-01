Юрист раскрыл, за что грозят штрафы владельцам домашних животных

Хозяев могут оштрафовать, если их собака нанесла ущерб чужому имуществу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян могут оштрафовать за содержание диких животных дома, а также за нарушение правил выгула собак. Об этом сообщил юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев.

«Содержание дома диких животных может обернуться штрафами до 15 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Среди них манул, медведь, гепард, беркут, пума, питон», — передает «Прайм» со ссылкой на слова Спесивцева.

По словам юриста, штрафы могут получить владельцы собак, если их питомец нанес вред чужому имуществу. В такой ситуации придется компенсировать ущерб собственнику имущества и заплатить штраф государству на сумму 500-1000 рублей. В случае нарушения правила выгула собак нужно заплатить 1-2 тысячи рублей. За отсутствие регистрации питомца или вакцинации от бешенства могут оштрафовать на 3 тысячи рублей. За натравливание питомца на людей или других животных придется заплатить 5 тысяч рублей. Спесивцев сообщил, что в случае доказанной умышленности действий правонарушение могут рассмотреть как уголовное дело.

Ранее в Госдуме одобрили инициативу об ужесточении ответственности за ненадлежащее отношение к животным, пишет РАПСИ. Также депутаты отказались лишать жизни бездомных животных и выступили за стерилизацию бродячих собак, поправку планируют внести в закон «Об ответственном обращении с животными».