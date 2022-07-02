Военный эксперт раскрыл главную угрозу Крымскому мосту от ВСУ

Российская армия должна нарастить противовоздушную оборону для защиты Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия должна усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост — прим. URA.RU) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», — сказал Игорь Коротченко.

«Способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны. Она сегодня развернута. Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны „Тор-М2“ со 100%-нтной вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», — добавил собеседник агентства.

Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения. «Но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. В связи с этим нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение. Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», — заключил Коротченко.

РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента страны Владимира Путина, ее целью является освобождение Донбасса и денацификация Украины. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. При этом власти Украины неоднократно заявляют о желании нанести атаку по Крымскому мосту.

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