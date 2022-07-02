ЛДПР утвердила кандидата из ЯНАО в Тюменскую думу

Тюменское региональное отделение ЛДПР утвердило своего кандидата на региональные выборы всех уровней. На выборах партию представит Любовь Поздеева из Нового Уренгоя, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин.
«Выступил перед партийцами, попросил поддержать кандидатуру нашего однопартийца из „газовой столицы“, утвержденную высшим советом партии. Любовь Поздеева представит ЛДПР на довыборах в Тюменскую областную Думу», — написал Вершинин в соцсети.
Любовь Поздеева заведует административно-хозяйственной частью «Центра гигиены и эпидемиологии» в Новом Уренгое. Вершинин аттестует ее как активного партийца и общественного деятеля.
Ранее URA.RU сообщало о том, что «Справедливая Россия — За правду» определила своего кандидата на выборы в Тюменскую думу. Им стал руководитель союза казаков Дмитрий Качалко из Надыма.
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Тюменское региональное отделение ЛДПР утвердило своего кандидата на региональные выборы всех уровней. На выборах партию представит Любовь Поздеева из Нового Уренгоя, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин. «Выступил перед партийцами, попросил поддержать кандидатуру нашего однопартийца из „газовой столицы“, утвержденную высшим советом партии. Любовь Поздеева представит ЛДПР на довыборах в Тюменскую областную Думу», — написал Вершинин в соцсети. Любовь Поздеева заведует административно-хозяйственной частью «Центра гигиены и эпидемиологии» в Новом Уренгое. Вершинин аттестует ее как активного партийца и общественного деятеля. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Справедливая Россия — За правду» определила своего кандидата на выборы в Тюменскую думу. Им стал руководитель союза казаков Дмитрий Качалко из Надыма.