01 июля 2022
30 июня 2022

За право добычи нефти в ХМАО поборются на аукционе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, нефть, табличка
Права на разработку трех нефтяных участков в ХМАО продадут с аукциона Фото:

Аукционы на право разработки трех нефтяных участков в ХМАО пройдут 31 августа. На аукцион выставлены участки Лебяжий, Восточно-Панлорский и Нятлонгской, сообщает «Интерфакс».

«Уралнедра 31 августа проведут аукционы на право пользования недрами в пределах трех участков с запасами и ресурсами углеводородов — Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на электронную площадку Газпромбанка. Самое богатое месторождение — участок Лебяжий (Октябрьский район ХМАО), стартовый размер разового платежа за участок — 765,72 млн рублей. Взнос за пользование двумя другими участками в Сургутском районе составит около 52 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Госдуме приняли закон о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Закон позволит создать условия для сохранения рабочих мест и получения дополнительных доходов для бюджета ХМАО.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Аукционы на право разработки трех нефтяных участков в ХМАО пройдут 31 августа. На аукцион выставлены участки Лебяжий, Восточно-Панлорский и Нятлонгской, сообщает «Интерфакс». «Уралнедра 31 августа проведут аукционы на право пользования недрами в пределах трех участков с запасами и ресурсами углеводородов — Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на электронную площадку Газпромбанка. Самое богатое месторождение — участок Лебяжий (Октябрьский район ХМАО), стартовый размер разового платежа за участок — 765,72 млн рублей. Взнос за пользование двумя другими участками в Сургутском районе составит около 52 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Госдуме приняли закон о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Закон позволит создать условия для сохранения рабочих мест и получения дополнительных доходов для бюджета ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...