За право добычи нефти в ХМАО поборются на аукционе

Права на разработку трех нефтяных участков в ХМАО продадут с аукциона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аукционы на право разработки трех нефтяных участков в ХМАО пройдут 31 августа. На аукцион выставлены участки Лебяжий, Восточно-Панлорский и Нятлонгской, сообщает «Интерфакс».

«Уралнедра 31 августа проведут аукционы на право пользования недрами в пределах трех участков с запасами и ресурсами углеводородов — Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на электронную площадку Газпромбанка. Самое богатое месторождение — участок Лебяжий (Октябрьский район ХМАО), стартовый размер разового платежа за участок — 765,72 млн рублей. Взнос за пользование двумя другими участками в Сургутском районе составит около 52 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Госдуме приняли закон о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Закон позволит создать условия для сохранения рабочих мест и получения дополнительных доходов для бюджета ХМАО.