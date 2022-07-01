01 июля 2022

В Кургане отмечают День молодежи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи. Курган
Торжественное открытие праздника прошло на центральной сцене ЦПКиО Фото:

«День молодежи-2022» отмечают 2 июля в Кургане. Главной площадкой для проведения торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. По замыслу организаторов, здесь должны объединиться активная и творческая молодежь, а также маленькие дети и их родители.

«В День молодежи на территории всего парка работают множество интерактивных площадок, где каждый желающий может принять участие. На главной сцене выступают танцевальные и творческие коллективы, а между выступлениями присутствующих вовлекают в конкурсно-игровую программу», — передает корреспондент URA.RU c места событий.

Впереди курганцев и гостей города ждет выступление кавер-группы «Эскимо». А завершится вечер под музыку DJ Sasha Quaker. Кроме того, организаторы обещали лазерное шоу.

День молодежи. Курган
Фотозона, подготовленная при поддержке патриотического клуба «Звезда» — вызывает неподдельный интерес у присутствующих
Фото:
День молодежи. Курган
Можно не только примерить на себя форменную одежду прошлых лет, но и подержать оружие в руках
Фото:
День молодежи. Курган
Безопасность — превыше всего
Фото:
День молодежи. Курган
Организаторы уверены, что скучать сегодня не придется людям любого возраста
Фото:
День молодежи. Курган
Праздник получил название «На волне вдохновения»
Фото:

О заявлении курганского музыканта про запрет исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицали.

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«День молодежи-2022» отмечают 2 июля в Кургане. Главной площадкой для проведения торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. По замыслу организаторов, здесь должны объединиться активная и творческая молодежь, а также маленькие дети и их родители. «В День молодежи на территории всего парка работают множество интерактивных площадок, где каждый желающий может принять участие. На главной сцене выступают танцевальные и творческие коллективы, а между выступлениями присутствующих вовлекают в конкурсно-игровую программу», — передает корреспондент URA.RU c места событий. Впереди курганцев и гостей города ждет выступление кавер-группы «Эскимо». А завершится вечер под музыку DJ Sasha Quaker. Кроме того, организаторы обещали лазерное шоу. О заявлении курганского музыканта про запрет исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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