«День молодежи-2022» отмечают 2 июля в Кургане. Главной площадкой для проведения торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. По замыслу организаторов, здесь должны объединиться активная и творческая молодежь, а также маленькие дети и их родители.
«В День молодежи на территории всего парка работают множество интерактивных площадок, где каждый желающий может принять участие. На главной сцене выступают танцевальные и творческие коллективы, а между выступлениями присутствующих вовлекают в конкурсно-игровую программу», — передает корреспондент URA.RU c места событий.
Впереди курганцев и гостей города ждет выступление кавер-группы «Эскимо». А завершится вечер под музыку DJ Sasha Quaker. Кроме того, организаторы обещали лазерное шоу.
Фотозона, подготовленная при поддержке патриотического клуба «Звезда» — вызывает неподдельный интерес у присутствующих
О заявлении курганского музыканта про запрет исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицали.
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«День молодежи-2022» отмечают 2 июля в Кургане. Главной площадкой для проведения торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. По замыслу организаторов, здесь должны объединиться активная и творческая молодежь, а также маленькие дети и их родители. «В День молодежи на территории всего парка работают множество интерактивных площадок, где каждый желающий может принять участие. На главной сцене выступают танцевальные и творческие коллективы, а между выступлениями присутствующих вовлекают в конкурсно-игровую программу», — передает корреспондент URA.RU c места событий. Впереди курганцев и гостей города ждет выступление кавер-группы «Эскимо». А завершится вечер под музыку DJ Sasha Quaker. Кроме того, организаторы обещали лазерное шоу. О заявлении курганского музыканта про запрет исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицали.