Торжественное открытие праздника прошло на центральной сцене ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«День молодежи-2022» отмечают 2 июля в Кургане. Главной площадкой для проведения торжества стал Центральный парк культуры и отдыха. По замыслу организаторов, здесь должны объединиться активная и творческая молодежь, а также маленькие дети и их родители.

«В День молодежи на территории всего парка работают множество интерактивных площадок, где каждый желающий может принять участие. На главной сцене выступают танцевальные и творческие коллективы, а между выступлениями присутствующих вовлекают в конкурсно-игровую программу», — передает корреспондент URA.RU c места событий.

Впереди курганцев и гостей города ждет выступление кавер-группы «Эскимо». А завершится вечер под музыку DJ Sasha Quaker. Кроме того, организаторы обещали лазерное шоу.

Фотозона, подготовленная при поддержке патриотического клуба «Звезда» — вызывает неподдельный интерес у присутствующих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Можно не только примерить на себя форменную одежду прошлых лет, но и подержать оружие в руках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безопасность — превыше всего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организаторы уверены, что скучать сегодня не придется людям любого возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздник получил название «На волне вдохновения» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О заявлении курганского музыканта про запрет исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал источник из музыкальной среды города. Организаторы подобный запрет отрицали.