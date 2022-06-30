30 июня 2022

В Кургане ищут сотрудника на зарплату до 150 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, строительная площадка, инженер, геодезист, теодолит, стройка
Палата независимой оценки и экспертизы ищет специалиста по землеустройству Фото:

В Курганской области ищут специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещают зарплату до 150 000 рублей. Соответствующая вакансия размещена на портале «Зарплаты.ру».

«В палату независимой оценки и экспертизы требуется эксперт, специалист-землеустроитель (кадастровый инженер, геодезист, маркшейдер). Заработная плата: 35 000—150 000 рублей. Требования: высшее образование, опыт более шести лет. Свободный график», — говорится в вакансии.

Также на портале «Зарплаты.ру» открыта вакансия заведующего приемным отделением Курганской больницы скорой медицинской помощи. В медучреждении сотруднику обещают платить 95 000—100 000 рублей. Для работы необходимо высшее профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности терапия или хирургия.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области птицефабрика «Боровская» массово набирает сотрудников. На предприятие требуются обработчики птиц, обвальщики тушек и птицеводы. В Кургане ищут сотрудников в новое СМИ для борьбы с иноагентами, а также набирают контрактников на зарплату от 240 тысяч рублей.

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В Курганской области ищут специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещают зарплату до 150 000 рублей. Соответствующая вакансия размещена на портале «Зарплаты.ру». «В палату независимой оценки и экспертизы требуется эксперт, специалист-землеустроитель (кадастровый инженер, геодезист, маркшейдер). Заработная плата: 35 000—150 000 рублей. Требования: высшее образование, опыт более шести лет. Свободный график», — говорится в вакансии. Также на портале «Зарплаты.ру» открыта вакансия заведующего приемным отделением Курганской больницы скорой медицинской помощи. В медучреждении сотруднику обещают платить 95 000—100 000 рублей. Для работы необходимо высшее профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности терапия или хирургия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области птицефабрика «Боровская» массово набирает сотрудников. На предприятие требуются обработчики птиц, обвальщики тушек и птицеводы. В Кургане ищут сотрудников в новое СМИ для борьбы с иноагентами, а также набирают контрактников на зарплату от 240 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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