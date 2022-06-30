В Кургане ищут сотрудника на зарплату до 150 000 рублей

01 июля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Палата независимой оценки и экспертизы ищет специалиста по землеустройству Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области ищут специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещают зарплату до 150 000 рублей. Соответствующая вакансия размещена на портале «Зарплаты.ру». «В палату независимой оценки и экспертизы требуется эксперт, специалист-землеустроитель (кадастровый инженер, геодезист, маркшейдер). Заработная плата: 35 000—150 000 рублей. Требования: высшее образование, опыт более шести лет. Свободный график», — говорится в вакансии. Также на портале «Зарплаты.ру» открыта вакансия заведующего приемным отделением Курганской больницы скорой медицинской помощи. В медучреждении сотруднику обещают платить 95 000—100 000 рублей. Для работы необходимо высшее профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности терапия или хирургия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области птицефабрика «Боровская» массово набирает сотрудников. На предприятие требуются обработчики птиц, обвальщики тушек и птицеводы. В Кургане ищут сотрудников в новое СМИ для борьбы с иноагентами, а также набирают контрактников на зарплату от 240 тысяч рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области ищут специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещают зарплату до 150 000 рублей. Соответствующая вакансия размещена на портале «Зарплаты.ру». «В палату независимой оценки и экспертизы требуется эксперт, специалист-землеустроитель (кадастровый инженер, геодезист, маркшейдер). Заработная плата: 35 000—150 000 рублей. Требования: высшее образование, опыт более шести лет. Свободный график», — говорится в вакансии. Также на портале «Зарплаты.ру» открыта вакансия заведующего приемным отделением Курганской больницы скорой медицинской помощи. В медучреждении сотруднику обещают платить 95 000—100 000 рублей. Для работы необходимо высшее профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности терапия или хирургия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области птицефабрика «Боровская» массово набирает сотрудников. На предприятие требуются обработчики птиц, обвальщики тушек и птицеводы. В Кургане ищут сотрудников в новое СМИ для борьбы с иноагентами, а также набирают контрактников на зарплату от 240 тысяч рублей.