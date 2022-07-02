Умер создатель Чебурашки

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Евгений Куйвашев в футболке
Мультипликатору, нарисовавшему Чебурашку, был 101 год Фото:

Советский и российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков, передает ТАСС. Наиболее известным персонажем, созданным Ароновичем, был мультипликационный герой Чебурашка.

В 2017 году Леонид Шварцман получил Премию президента РФ в области литературы и искусства. Мультипликатору вручили награду за вклад в развитие отечественной анимации.

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Советский и российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. «Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков, передает ТАСС. Наиболее известным персонажем, созданным Ароновичем, был мультипликационный герой Чебурашка. В 2017 году Леонид Шварцман получил Премию президента РФ в области литературы и искусства. Мультипликатору вручили награду за вклад в развитие отечественной анимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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