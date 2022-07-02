Иммунолог Крючков спрогнозировал появление оспы обезьян в России

03 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Первый случай оспы обезьян в России будет завозным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Первый случай оспы обезьян может быть зафиксирован в России в июле, а в конце лета-начале осени инфекция начнет распространяться среди населения. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В июле с высокой вероятностью будет выявлен первый случай оспы обезьян. Скорее всего, завозной и удастся не допустить распространения внутри комьюнити. А чуть позже, в августе—сентябре, будет случай распространения внутри популяции. К сожалению, такая же история, как в Европе, Америке, Канаде. Придется более широкие меры применять. К этому надо готовиться, но пока это даже близко не стоит с коронавирусом по тяжести противодействия, койкам и ресурсам, которые на это нужны», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что распространение инфекции может начаться с перелета зараженного из другой страны в РФ. «Здесь вопрос еще в тех, кто летел рядом с зараженным человеком. Можно заразиться и таким образом, если соседние места в самолетах или на транспорте. Если в аэропорту долго рядом сидел. Потом он мог проконтактировать с близкими людьми», — добавил он. Специалист напомнил, что оспа обезьян уже успела широко распространиться в мире. «Если больше чем в 50 странах уже выявлено. Пять тысяч случаев и рост заметный. Буквально каждую неделю прибавлялось по полторы тысячи и еще будет прибавляться. Если во многих странах есть, то почему в России не будет? Тут главное выявить и не допустить вспышку, неконтролируемое распространение, как в Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Британии, США и Канаде», — подчеркнул Крючков. На данный момент известно, что 90% случаев оспы обезьян приходится на Европу. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России высок риск появления оспы обезьян. Кроме того, в Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. У России открыто туристическое направление в Турцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Первый случай оспы обезьян может быть зафиксирован в России в июле, а в конце лета-начале осени инфекция начнет распространяться среди населения. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В июле с высокой вероятностью будет выявлен первый случай оспы обезьян. Скорее всего, завозной и удастся не допустить распространения внутри комьюнити. А чуть позже, в августе—сентябре, будет случай распространения внутри популяции. К сожалению, такая же история, как в Европе, Америке, Канаде. Придется более широкие меры применять. К этому надо готовиться, но пока это даже близко не стоит с коронавирусом по тяжести противодействия, койкам и ресурсам, которые на это нужны», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что распространение инфекции может начаться с перелета зараженного из другой страны в РФ. «Здесь вопрос еще в тех, кто летел рядом с зараженным человеком. Можно заразиться и таким образом, если соседние места в самолетах или на транспорте. Если в аэропорту долго рядом сидел. Потом он мог проконтактировать с близкими людьми», — добавил он. Специалист напомнил, что оспа обезьян уже успела широко распространиться в мире. «Если больше чем в 50 странах уже выявлено. Пять тысяч случаев и рост заметный. Буквально каждую неделю прибавлялось по полторы тысячи и еще будет прибавляться. Если во многих странах есть, то почему в России не будет? Тут главное выявить и не допустить вспышку, неконтролируемое распространение, как в Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Британии, США и Канаде», — подчеркнул Крючков. На данный момент известно, что 90% случаев оспы обезьян приходится на Европу. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России высок риск появления оспы обезьян. Кроме того, в Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. У России открыто туристическое направление в Турцию.