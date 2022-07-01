В ВОЗ предупредили о риске появления оспы обезьян в России

В европейском регионе, в том числе в России, есть риск появления оспы обезьян. Такой прогноз сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». По ее словам, ВОЗ советует странам приложить усилия для выявления новых случае заражения и отслеживания контактов. Так удастся контролировать вспышку и предотвратить дальнейшее распространение, отметила представитель организации.
В России пока не выявили случаи заражения оспой обезьян, но заболевшие есть в Грузии, которая граничит с РФ. Эта инфекция передается и между людьми. Выявлено более 5 тысяч заразившихся в 51 стране, сообщает сайт MK.RU. Большинство инфицированных приходится на Европу — 90%, пишет RT со ссылкой на ВОЗ. Болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунной системой, рассказывал URA.RU микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. В ВОЗ ранее признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян.
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В европейском регионе, в том числе в России, есть риск появления оспы обезьян. Такой прогноз сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. «По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». По ее словам, ВОЗ советует странам приложить усилия для выявления новых случае заражения и отслеживания контактов. Так удастся контролировать вспышку и предотвратить дальнейшее распространение, отметила представитель организации. В России пока не выявили случаи заражения оспой обезьян, но заболевшие есть в Грузии, которая граничит с РФ. Эта инфекция передается и между людьми. Выявлено более 5 тысяч заразившихся в 51 стране, сообщает сайт MK.RU. Большинство инфицированных приходится на Европу — 90%, пишет RT со ссылкой на ВОЗ. Болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунной системой, рассказывал URA.RU микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. В ВОЗ ранее признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян.