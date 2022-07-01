В ВОЗ предупредили о риске появления оспы обезьян в России

02 июля 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

В мире выявлено уже более 5 тысяч зараженных оспой обезьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян В европейском регионе, в том числе в России, есть риск появления оспы обезьян. Такой прогноз сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. «По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». По ее словам, ВОЗ советует странам приложить усилия для выявления новых случае заражения и отслеживания контактов. Так удастся контролировать вспышку и предотвратить дальнейшее распространение, отметила представитель организации. В России пока не выявили случаи заражения оспой обезьян, но заболевшие есть в Грузии, которая граничит с РФ. Эта инфекция передается и между людьми. Выявлено более 5 тысяч заразившихся в 51 стране, сообщает сайт MK.RU . Большинство инфицированных приходится на Европу — 90%, пишет RT со ссылкой на ВОЗ. Болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунной системой, рассказывал URA.RU микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. В ВОЗ ранее признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В европейском регионе, в том числе в России, есть риск появления оспы обезьян. Такой прогноз сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. «По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». По ее словам, ВОЗ советует странам приложить усилия для выявления новых случае заражения и отслеживания контактов. Так удастся контролировать вспышку и предотвратить дальнейшее распространение, отметила представитель организации. В России пока не выявили случаи заражения оспой обезьян, но заболевшие есть в Грузии, которая граничит с РФ. Эта инфекция передается и между людьми. Выявлено более 5 тысяч заразившихся в 51 стране, сообщает сайт MK.RU. Большинство инфицированных приходится на Европу — 90%, пишет RT со ссылкой на ВОЗ. Болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунной системой, рассказывал URA.RU микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. В ВОЗ ранее признали «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян.