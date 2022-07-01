Роспотребнадзор Пермского края разрешил купаться на КамГЭС

Роспотребнадзор: купаться можно только в разрешенных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю назвали безопасным купание на пляже возле КамГЭС после обследования воды и почвы. Информация опубликована на сайте ведомства.

«На сегодняшний день исследовано 48 проб воды водоемов и 47 проб почвы (песка). Получено два санитарно-эпидемиологических заключения на использование водных объектов: р. Сылва, Пермский край, п. Новые Ляды (заключение было получено ранее — прим. URA.RU) и р. Кама в районе станции КамГЭС», — написано на сайте.

Всего в текущем году на территории региона определено 15 мест массового отдыха и купания. Специалисты управления напоминают, что «использование водных объектов в целях отдыха и купания населением допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения».

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты Роспотребнадзора определили 11 опасных для посещения пляжей в Пермском крае. Власти Перми, в свою очередь, утвердили четыре официальных места отдыха у воды в городе.