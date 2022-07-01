01 июля 2022

Старинный город Пермского края обновил логотип в день рождения. Фото

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Виды города Кунгур. Пермь, пермский край, кунгур, стелла кунгур
Создатели нового логотипа вдохновлялись монументом, расположенным на въезде в Кунгур (архивное фото) Фото:

Команда уральских дизайнеров 2 июля в День города Кунгура, который в этом году отмечает свое 359-летие, представила новую концепцию туристического бренда города. Информация опубликована на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках концепции был представлен логотип, отсылающий к графике всем известной стелы на въезде в город. Индивидуальный, специально разработанный акцидентный шрифт для города Кунгура, который дизайнеры назвали в честь реки Ирень. Элементы визуальной идентификации в виде узорчатых паттернов и иконки узнаваемых образов города», — написано в соцсети.

Администрация Кунгура надеется, что «результаты труда дизайнеров и архитекторов из Екатеринбурга помогут Кунгуру выиграть всероссийский конкурс региональных программ по проектированию туристического кода центра города». Что, в свою очередь, даст возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства исторического центра.

В течение 3 месяцев команда независимых специалистов «Дизайн-код Екатеринбурга», архитектурного бюро «Плотинка» при поддержке активных жителей Кунгура и администраций создавали обновленный образ города
Фото:

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Команда уральских дизайнеров 2 июля в День города Кунгура, который в этом году отмечает свое 359-летие, представила новую концепцию туристического бренда города. Информация опубликована на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В рамках концепции был представлен логотип, отсылающий к графике всем известной стелы на въезде в город. Индивидуальный, специально разработанный акцидентный шрифт для города Кунгура, который дизайнеры назвали в честь реки Ирень. Элементы визуальной идентификации в виде узорчатых паттернов и иконки узнаваемых образов города», — написано в соцсети. Администрация Кунгура надеется, что «результаты труда дизайнеров и архитекторов из Екатеринбурга помогут Кунгуру выиграть всероссийский конкурс региональных программ по проектированию туристического кода центра города». Что, в свою очередь, даст возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства исторического центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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