Создатели нового логотипа вдохновлялись монументом, расположенным на въезде в Кунгур (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Команда уральских дизайнеров 2 июля в День города Кунгура, который в этом году отмечает свое 359-летие, представила новую концепцию туристического бренда города. Информация опубликована на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках концепции был представлен логотип, отсылающий к графике всем известной стелы на въезде в город. Индивидуальный, специально разработанный акцидентный шрифт для города Кунгура, который дизайнеры назвали в честь реки Ирень. Элементы визуальной идентификации в виде узорчатых паттернов и иконки узнаваемых образов города», — написано в соцсети.

Администрация Кунгура надеется, что «результаты труда дизайнеров и архитекторов из Екатеринбурга помогут Кунгуру выиграть всероссийский конкурс региональных программ по проектированию туристического кода центра города». Что, в свою очередь, даст возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства исторического центра.

В течение 3 месяцев команда независимых специалистов «Дизайн-код Екатеринбурга», архитектурного бюро «Плотинка» при поддержке активных жителей Кунгура и администраций создавали обновленный образ города Фото: VK «Кунгурский муниципальный округ»