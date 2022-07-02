Врач Хорошев предупредил о смертельной опасности для дачников

Врач Павел Хорошев посоветовал восполнять электролиты во время работы на даче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дачники, работающие на жаре, пьют много воды, из-за чего из организма с потом выводится большое количество калия и магния, что может привести к остановке сердца. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев.

«Если человек находится в городе, ему будет достаточно употреблять 3-3,5 литра воды на жаре. А если он работает на даче, ему может понадобится восемь литров. Но если он будет пить слишком много воды, у него с потом уйдет слишком много калия и магния. Сердечко остановится и человек на даче умрет», — сказал Павел Хорошев.

По словам специалиста, подобную проблему заметили еще во время афганской военной кампании СССР. «Тысячи солдат умирали не от пуль врага, не от мин, а от того, что у них останавливалось сердце из-за того, что они пили много воды. Гимнастерка, как корка, пропитана солью. Им привозили много воды в 45-метровых флягах. Пили много, но теряли большое количество электролитов, из-за чего останавливалось сердце», — уточнил медик.

Как объяснил собеседник агентства, из-за нехватки калия и магния в организме у человека начинается аритмия. «Аритмия — это массовый тромбоз, то есть, сердце начинает биться, как колибри в ладошке. Из-за такого неэффективного биения сердца, когда его частота сокращения может достигать 300 в минуту, кровь не выталкивается, чтобы кровоснабжать все органы и системы. Оно просто хлопает, пытаясь вытолкать кровь из левого желудочка. Из-за этих частых ударений образуется огромное количество микротромбов, которые в последствии становятся макротромбами. Человек умирает из-за массового ишемического поражения тканей. А все, потому что у человека развилась аритмия из-за нехватки электролитов», — подчеркнул эксперт.

Врач Хорошев призвал дачников внимательнее следить за здоровьем во время работы или отдыха на даче. «Электролиты нужно компенсировать. Нужно пить калий и магний. Этот простой совет может сберечь сотни жизней дачников, потому что они пьют воду, а потом патологоанатом говорит, что развился инфаркт», — заключил он.

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