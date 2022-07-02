02 июля 2022

Президент Узбекистана ввел режим чрезвычайного положения в стране

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В Каракалпакстане начал действовать комендантский час из-за режима ЧП (архивное фото) Фото:

На территории республики Каракалпакстан в Узбекистане, где проходили массовые беспорядки, было введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 3 июля до 2 августа 2022 года», — написал Шерзод Асадов в своем telegram-канале. В республике будет действовать комендантский час с 19:00 до 05:00 на период ЧП, информирует местное телевидение, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в автономной республике Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана, начались массовые беспорядки из-за возможного лишения автономии и права на выход из состава Узбекистана, передает деловое издание «Взгляд». Эти инициативы прописаны в проекте поправок к Конституции государства, дополняет «Газета.ru».

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На территории республики Каракалпакстан в Узбекистане, где проходили массовые беспорядки, было введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. «Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 3 июля до 2 августа 2022 года», — написал Шерзод Асадов в своем telegram-канале. В республике будет действовать комендантский час с 19:00 до 05:00 на период ЧП, информирует местное телевидение, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в автономной республике Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана, начались массовые беспорядки из-за возможного лишения автономии и права на выход из состава Узбекистана, передает деловое издание «Взгляд». Эти инициативы прописаны в проекте поправок к Конституции государства, дополняет «Газета.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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