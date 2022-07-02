Лукашенко: новая схватка за мировое господство случится в Азии

03 июля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Лукашенко спрогнозировал схватку в борьбе за влияние в Центральной Азии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь В ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за мировое доминирование двух центров силы — США и Евросоюза, с одной стороны, и Китая, с другой. С таким предположение выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны, европейцы, американцы, а с другой стороны, Китай, который сильно помогает Центральной Азии. Выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились», — сообщил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, передает БелТа. Глава государства подчеркнул, что «мир будут делить». Ряд экспертов предсказывает скорый конец гегемонии США. Так, бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго заявлял, что мировое господство США может завершиться из-за конфликта на Украине и европейских санкций в отношении России. Кроме того, обсуждается и скорый развал Евросоюза. О начале этого процесса, в частности, заявлял вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за мировое доминирование двух центров силы — США и Евросоюза, с одной стороны, и Китая, с другой. С таким предположение выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны, европейцы, американцы, а с другой стороны, Китай, который сильно помогает Центральной Азии. Выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились», — сообщил Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, передает БелТа. Глава государства подчеркнул, что «мир будут делить». Ряд экспертов предсказывает скорый конец гегемонии США. Так, бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго заявлял, что мировое господство США может завершиться из-за конфликта на Украине и европейских санкций в отношении России. Кроме того, обсуждается и скорый развал Евросоюза. О начале этого процесса, в частности, заявлял вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций.