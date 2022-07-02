В Минпромторге назвали перспективы экспорта российского леса

Страны Ближнего Востока, Азии, Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции лесной промышленности РФ. Об этом заявили в Минпромторге России.
«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — заявили ТАСС в Минпромторге. Отмечается, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения западных санкций.
В ведомстве подчеркнули, что российские предприятия активно перестраивают импортную и экспортную логистику. В министерстве добавили, что оказывают им содействие совместно с торговыми представительствами.
Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. В апреле был введен пятый пакет антироссийских санкций. В его рамках Евросоюз ввел запрет на импорт угля и древесины из РФ, пишет RT.
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Страны Ближнего Востока, Азии, Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции лесной промышленности РФ. Об этом заявили в Минпромторге России. «Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — заявили ТАСС в Минпромторге. Отмечается, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения западных санкций. В ведомстве подчеркнули, что российские предприятия активно перестраивают импортную и экспортную логистику. В министерстве добавили, что оказывают им содействие совместно с торговыми представительствами. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. В апреле был введен пятый пакет антироссийских санкций. В его рамках Евросоюз ввел запрет на импорт угля и древесины из РФ, пишет RT.