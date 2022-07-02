02 июля 2022

В Минпромторге назвали перспективы экспорта российского леса

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лесопилка, бревна, древесина, пилорама, лесозаготовка, лесничество, обработка древесины
Россия продолжит экспортировать древесину в страны, с которыми сотрудничала до санкций, заявили в Минпромторге Фото:
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Страны Ближнего Востока, Азии, Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции лесной промышленности РФ. Об этом заявили в Минпромторге России.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — заявили ТАСС в Минпромторге. Отмечается, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения западных санкций.

В ведомстве подчеркнули, что российские предприятия активно перестраивают импортную и экспортную логистику. В министерстве добавили, что оказывают им содействие совместно с торговыми представительствами.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. В апреле был введен пятый пакет антироссийских санкций. В его рамках Евросоюз ввел запрет на импорт угля и древесины из РФ, пишет RT.

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Страны Ближнего Востока, Азии, Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции лесной промышленности РФ. Об этом заявили в Минпромторге России. «Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — заявили ТАСС в Минпромторге. Отмечается, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения западных санкций. В ведомстве подчеркнули, что российские предприятия активно перестраивают импортную и экспортную логистику. В министерстве добавили, что оказывают им содействие совместно с торговыми представительствами. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. В апреле был введен пятый пакет антироссийских санкций. В его рамках Евросоюз ввел запрет на импорт угля и древесины из РФ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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