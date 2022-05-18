Белгородское село во второй раз обстреляли со стороны Украины

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
В белгородское село прилетели снаряды со стороны Украины (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Село Солохи в Белгородской области во второй раз подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», — сообщил Гладков. По его словам, на месте происшествия уже находится глава поселения. К нему выехал глава района Владимир Перцев.

11 мая село уже обстреливали со стороны Украины. Один человек пострадал. Местные жители регулярно сообщают о взрывах. По их словам, снаряды прилетают со стороны украинской границы. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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Село Солохи в Белгородской области во второй раз подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», — сообщил Гладков. По его словам, на месте происшествия уже находится глава поселения. К нему выехал глава района Владимир Перцев. 11 мая село уже обстреливали со стороны Украины. Один человек пострадал. Местные жители регулярно сообщают о взрывах. По их словам, снаряды прилетают со стороны украинской границы. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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