В Госдуме предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри России

19 мая 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Допнеделю отпуска смогут получить те, кто выберет отдых на российских курортах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска нужно предоставить тем гражданам РФ, которые выбирают отдых внутри страны не менее, чем на две недели. Это позволит поддержать российский туризм, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — передает слова Султана Хамзаева РИА «Новости». Он отметил, что отдых на российских курортах должен составлять не менее двух недель. С таким предложением депутат планирует обратиться в Ростуризм. Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили искусственно снизить цены на отдых в России, чтобы привлечь россиян. В Кремле заявляли, что выход РФ из ООН не повлияет на развитие отечественной туротрасли.

Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска нужно предоставить тем гражданам РФ, которые выбирают отдых внутри страны не менее, чем на две недели. Это позволит поддержать российский туризм, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — передает слова Султана Хамзаева РИА «Новости». Он отметил, что отдых на российских курортах должен составлять не менее двух недель. С таким предложением депутат планирует обратиться в Ростуризм. Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили искусственно снизить цены на отдых в России, чтобы привлечь россиян. В Кремле заявляли, что выход РФ из ООН не повлияет на развитие отечественной туротрасли.