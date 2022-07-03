Клишас обвинил Киев во взрывах в Белгороде

Взрывы в Белгороде являются актом агрессии со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого ответа. В том числе военного», — написал Клишас.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. Позже Гладков уточнил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четыре пострадали, пишет «Национальная служба новостей».
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