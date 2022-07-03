Клишас обвинил Киев во взрывах в Белгороде

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
В Белгороде произошло несколько взрывов (архивное фото) Фото:

Взрывы в Белгороде являются актом агрессии со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого ответа. В том числе военного», — написал Клишас.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. Позже Гладков уточнил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четыре пострадали, пишет «Национальная служба новостей».

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Взрывы в Белгороде являются актом агрессии со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого ответа. В том числе военного», — написал Клишас. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. Позже Гладков уточнил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четыре пострадали, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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