Клишас обвинил Киев во взрывах в Белгороде

В Белгороде произошло несколько взрывов (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Взрывы в Белгороде являются актом агрессии со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого ответа. В том числе военного», — написал Клишас.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. Позже Гладков уточнил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четыре пострадали, пишет «Национальная служба новостей».