Курский губернатор рассказал о попытке ВСУ атаковать регион. Фото

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
ВСУ задействовали два беспилотника «Стриж» (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Об этом сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника „Стриж“. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — сообщил Старовойт.

Также ночью 3 июля в Белгороде «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли три человека. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обвинил в случившемся Украину.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Об этом сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника „Стриж“. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — сообщил Старовойт. Также ночью 3 июля в Белгороде «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли три человека. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обвинил в случившемся Украину. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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