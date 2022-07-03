ВСУ задействовали два беспилотника «Стриж» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Об этом сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника „Стриж“. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — сообщил Старовойт.

Также ночью 3 июля в Белгороде «была слышна серия громких звуков». По предварительной информации сработала система ПВО. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли три человека. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обвинил в случившемся Украину.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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