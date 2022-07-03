Врач Зимина назвала болезни, на которые укажет цвет языка

04 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Фиолетовый язык может быть симптомом болезней сердца, сказала Светлана Зимина Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние языка пациента может рассказать о различных заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердечно-сосудистой системы или различного рода инфекциях. Об этом URA.RU рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «Язык часто отражает состояние органов и систем, являясь индикатором определенных заболеваний. В зависимости от цвета, толщины, налета и его расположения на языке, а также запаха изо рта доктор может заподозрить то или иное заболевание. Корень языка в белом, сером или желтом налете может свидетельствовать о проблемах ЖКТ. Например, гастрит, энтероколит, язва желудка или кишечника. Желтый оттенок налета может быть связан с проблемой в желчном пузыре и печени», — сказала Светлана Зимина. Врач также назвала возможные проблемы со здоровьем, на которые укажет белый налет. «При заболевании легких и почек он может возникать по бокам языка в передней его части. Толстый плотный белый налет иногда образуется при синдроме интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом. Также белый налет может говорить и о грибковой инфекции», — отметила оториноларинголог. По ее словам, фиолетовый цвет языка иногда связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, синеватый — с заболеваниями почек, «лакированный язык» может быть признаком железодефицитного состояния, недостатка витамина В12 и РР, а бледный — анемии, авитаминоза. Зимина подчеркнула, что различные изменения на языке являются лишь одним из признаков заболеваний, поэтому необходимо пройти более тщательное обследование, чтобы подтвердить диагноз. «Его нужно иметь в виду, однако не следует ориентироваться лишь на него. У здорового человека цвет языка бледно-розовый, иногда может быть тонкий налет без запаха, но, если цвет и толщина налета меняются, появляется неприятный запах изо рта, то стоит обратиться к врачу», — объяснила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Состояние языка пациента может рассказать о различных заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердечно-сосудистой системы или различного рода инфекциях. Об этом URA.RU рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «Язык часто отражает состояние органов и систем, являясь индикатором определенных заболеваний. В зависимости от цвета, толщины, налета и его расположения на языке, а также запаха изо рта доктор может заподозрить то или иное заболевание. Корень языка в белом, сером или желтом налете может свидетельствовать о проблемах ЖКТ. Например, гастрит, энтероколит, язва желудка или кишечника. Желтый оттенок налета может быть связан с проблемой в желчном пузыре и печени», — сказала Светлана Зимина. Врач также назвала возможные проблемы со здоровьем, на которые укажет белый налет. «При заболевании легких и почек он может возникать по бокам языка в передней его части. Толстый плотный белый налет иногда образуется при синдроме интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом. Также белый налет может говорить и о грибковой инфекции», — отметила оториноларинголог. По ее словам, фиолетовый цвет языка иногда связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, синеватый — с заболеваниями почек, «лакированный язык» может быть признаком железодефицитного состояния, недостатка витамина В12 и РР, а бледный — анемии, авитаминоза. Зимина подчеркнула, что различные изменения на языке являются лишь одним из признаков заболеваний, поэтому необходимо пройти более тщательное обследование, чтобы подтвердить диагноз. «Его нужно иметь в виду, однако не следует ориентироваться лишь на него. У здорового человека цвет языка бледно-розовый, иногда может быть тонкий налет без запаха, но, если цвет и толщина налета меняются, появляется неприятный запах изо рта, то стоит обратиться к врачу», — объяснила специалист.