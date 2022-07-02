В ХМАО перевернулась лодка, пропал один человек

Спасатели ищут пропавшего при опрокидывании лодки человека (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Один человек пропал без вести при опрокидывании моторной лодки на реке Нягань-Юган, ведутся поиски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«В 1:10 поступил вызов, что в 20 км. от Нягани перевернулась моторная лодка, в 2:50 спасатели отряда „Центроспас-Югория“ прибыли на место происшествия. При прибытии обнаружили пять человек, которые сообщили спасателям, что у них перевернулась лодка, и один человек не выбрался. Ведутся поиски», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Пострадавшие были доставлены в Нягань. Один человек был госпитализирован с переохлаждением, остальные от госпитализации отказались и уехали на личном транспорте.

В настоящее время на месте аварии ведутся поиски пропавшего человека. Ширина реки составляет 100 метров, глубина около 4 метров. Задействовано 4 человека и 2 лодки отряда «Центроспас-Югория» и 9 человек и 4 лодки добровольцев. На месте поисков проводят следственные действия работники полиции.

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