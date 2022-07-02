Спасатели занимались аварийно-восстановительными работами, а также поставками воды и электроэнергии жителям Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спасатели Уральского учебного спасательного центра, находящегося в поселке Новогорный (Челябинская область) вернулись домой после двухмесячной командировки в Донецкую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Почти два месяца южноуральские спасатели оказывали помощь Донецкой народной республике: в составе сводных отрядов производили аварийно-восстановительные работы (разбор завалов, поиски взрывоопасных предметов), занимались доставкой питьевой воды населению и организацией помывки, из-за отсутствия электричества организовывали специальные пункты для зарядки бытовых электроприборов (мобильных телефонов). С помощью мобильных комплексов информирования и оповещения населения сотрудники МЧС транслировали новостной контент для жителей республики», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Спасатели из Челябинской области вернулись домой после командировки в ДНР Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.