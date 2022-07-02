02 июля 2022
01 июля 2022

Челябинские спасатели вернулись из Донецка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, нашивка, спасатель, поисково спасательная служба чо
Спасатели занимались аварийно-восстановительными работами, а также поставками воды и электроэнергии жителям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спасатели Уральского учебного спасательного центра, находящегося в поселке Новогорный (Челябинская область) вернулись домой после двухмесячной командировки в Донецкую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Почти два месяца южноуральские спасатели оказывали помощь Донецкой народной республике: в составе сводных отрядов производили аварийно-восстановительные работы (разбор завалов, поиски взрывоопасных предметов), занимались доставкой питьевой воды населению и организацией помывки, из-за отсутствия электричества организовывали специальные пункты для зарядки бытовых электроприборов (мобильных телефонов). С помощью мобильных комплексов информирования и оповещения населения сотрудники МЧС транслировали новостной контент для жителей республики», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Спасатели из Челябинской области вернулись домой после командировки в ДНР

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Спасатели Уральского учебного спасательного центра, находящегося в поселке Новогорный (Челябинская область) вернулись домой после двухмесячной командировки в Донецкую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Почти два месяца южноуральские спасатели оказывали помощь Донецкой народной республике: в составе сводных отрядов производили аварийно-восстановительные работы (разбор завалов, поиски взрывоопасных предметов), занимались доставкой питьевой воды населению и организацией помывки, из-за отсутствия электричества организовывали специальные пункты для зарядки бытовых электроприборов (мобильных телефонов). С помощью мобильных комплексов информирования и оповещения населения сотрудники МЧС транслировали новостной контент для жителей республики», — уточнили в пресс-службе ведомства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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